Verwaltungsgericht: Keine Quarantäne für Schweden-Rückkehrer

Ein Richterhammer liegt auf einem Tisch. Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild

Schleswig (dpa/lno) – Ein Schweden-Rückkehrer aus Dithmarschen muss nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Schleswig nicht in Quarantäne. Der Kreis Dithmarschen hatte den Antragsteller unter Verweis auf die Landesverordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus nach dessen Rückkehr aus dem Ausland zur häuslichen Quarantäne verpflichtet, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Das Gericht stellte im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes fest, dass der Antragsteller nicht verpflichtet ist, sich nach seiner Rückkehr aus Schweden in häusliche Quarantäne abzusondern.

Denn die in der Landesverordnung geregelte generelle Quarantänepflicht für Rückkehrer sei «mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit durch die Entwicklung des Infektionsgeschehens unwirksam geworden». Zur Begründung verwiesen die Richter auf die geäußerten rechtlichen Bedenken und die weiteren Ausführungen in der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg vom 11. Mai 2020 zur Außervollzugsetzung der schleswig-holsteinischen Landesverordnung im Wesentlichen entsprechenden Verordnung des Landes Niedersachsen.

Schleswig-Holstein wird nach Angaben der Landesregierung vom Freitag seine geltende Quarantäneverordnung «in den nächsten Tagen» ändern.