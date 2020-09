Verwaltungsgericht bestätigt Auflagen bei Anti-Corona-Demo

Auf einer Richterbank liegt ein Richterhammer. Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Vor Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen in Hannover am Samstag hat das Verwaltungsgericht der Landeshauptstadt die Auflagen der Polizei bestätigt. Danach müssen die Demonstranten zum Infektionsschutz einen Mund-Nase-Schutz tragen und untereinander einen Mindestabstand von anderthalb Metern einhalten. Das Gericht lehnte am Donnerstag einen Eilantrag der Veranstalter gegen die Auflagen ab (Az. 10 B 4681/20).

Diese hatten argumentiert, die Covid-19-Pandemie werde von interessierten Kreisen überbewertet. Sie diene der Einschüchterung der Bevölkerung und der Durchsetzung einer obrigkeitsstaatlichen Diktatur.

Das Gericht wies dies in allen Punkten zurück. Es gebe eine Epidemie-Lage von nationaler Tragweite. Die Auflagen seien verhältnismäßig. Zu den Rednern müssen fünf Meter Abstand eingehalten werden. Die Antragsteller können gegen den Beschluss Beschwerde zum Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg einlegen.

Gegner der Corona-Maßnahmen haben für Samstag Demonstrationen mit etwa 2000 Teilnehmern in der Innenstadt von Hannover angemeldet. Außerdem wird es mehrere Gegendemonstrationen geben.

