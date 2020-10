Verunglückter Gefahrgut-Laster: Großeinsatz in Billbrook

Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg-Billbrook hat ein verunglückter Lastwagen mit säurehaltigem Gefahrengut einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Der Sattelzug war in der Nacht zum Montag von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Ampelmasten geprallt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde dabei verletzt. Nach ersten Ermittlungen könnte Alkohol die Ursache für den Unfall gewesen sein. Zum Alter und zur Schwere der Verletzung machte der Polizeisprecher keine Angaben. Der Lastwagen hatte Salpeter-, Salzsäure und Dünger geladen. Laut Feuerwehr waren zwischenzeitlich rund 80 Einsatzkräfte vor Ort. Die Fahrbahnen auf der Moorfleeterstraße waren gesperrt. Das Entsorgen des Gefahrenguts werde einige Stunden andauern, so die Polizei am Morgen.