Vertrag von Flensburgs Kirkeløkke wird nicht verlängert

Flensburg (dpa/lno) –

Der im Sommer 2027 auslaufende Vertrag von Handball-Profi Niclas Kirkeløkke bei der SG Flensburg-Handewitt wird nicht verlängert. Wie die Norddeutschen mitteilten, einigten sich darauf der Club und der dänische Nationalspieler. Der 31-Jährige steht seit der Saison 2024/2025 im Kader der Flensburger und wird nach Vertragsende in sein Heimatland zum Erstligisten Fredericia HK wechseln.

«Ich habe mich dazu entschieden, nach dem Ende meines Vertrags im Jahr 2027 nach Dänemark zurückzukehren. Mir ist es wichtig, wieder näher bei meiner Familie zu sein und mehr Zeit mit ihr verbringen zu können. Bis dahin liegt mein voller Fokus jedoch auf meinen letzten eineinhalb Jahren hier in Flensburg», wurde der Olympiasieger und zweimalige Weltmeister in der Mitteilung zitiert.