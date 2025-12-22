Vertrag verlängert: Relegationsheld bleibt in Braunschweig

22. Dezember 2025 16:33
Bleibt in Braunschweig: Fabio Di Michele Sanchez. (Archivbild) Swen Pförtner/dpa
Braunschweig (dpa) –

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den Vertrag mit Linksverteidiger Fabio Di Michele Sanchez per Option bis 2027 verlängert. Das gab der Club am Tag nach dem 2:1-Sieg gegen Tabellenführer FC Schalke 04 bekannt.

Der 22-Jährige war 2024 vom 1. FC Saarbrücken nach Braunschweig gekommen und rettete die Eintracht elf Monate später mit einem Tor in der Relegation gegen seinen Ex-Club vor dem drohenden Abstieg.

«Fabio hat seit seinem Wechsel im Sommer 2024 eine gute Entwicklung genommen und sich schnell an die 2. Bundesliga gewöhnt», sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel. «Mit seinem wichtigen Treffer im Relegationsrückspiel sowie seinem Doppelpack im Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart gelangen ihm zudem echte Highlightmomente.»

