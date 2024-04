Vertrag verlängert: Arrey-Mbi bis 2026 bei Hannover 96

Hannover (dpa/lni) –

Innenverteidiger Bright Arrey-Mbi bleibt bis 2026 beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wurde der ursprünglich bis zum 30. Juni 2025 datierte Vertrag mit dem deutschen U21-Nationalspieler durch den Einsatz am Sonntag gegen Schalke 04 (1:1) automatisch verlängert. In der laufenden Serie kommt der Abwehrmann, der 2022 zunächst auf Leihbasis von Bayern München nach Hannover gewechselt war, auf 27 Ligaspiele und einen Pokaleinsatz für die Niedersachsen.

«Wir haben bei Bright immer großes Potenzial gesehen. Über seine bisherige Zeit bei 96 hinweg, ist es ihm immer besser gelungen, es auch abzurufen», sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann über den 21-Jährigen. «Er hat bei uns nicht nur sportlich einen großen Schritt nach vorne gemacht, den Sprung in den Profifußball nachhaltig geschafft und sich als Stammkraft der deutschen U21-Nationalmannschaft etabliert, sondern auch als Persönlichkeit eine richtig gute Entwicklung genommen.»