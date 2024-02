Vertrag aufgelöst: Torwart verlässt THW Kiel vorzeitig

Kiel (dpa/lno) –

Der deutsche Handball-Meister THW Kiel und sein prominenter französischer Torwart Vincent Gerard haben ihren Vertrag nach nicht einmal einer gemeinsamen Saison wieder aufgelöst. Das gaben die Kieler am Freitag bekannt. «Das hatten wir uns alle anders vorgestellt», sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Der 37 Jahre alte Gerard wurde mit der französischen Nationalmannschaft Olympiasieger, Weltmeister und Europameister. Zum THW wechselte er erst im vergangenen Sommer, um den dänischen Weltklasse-Keeper Niklas Landin zu ersetzen.

Das Hauptproblem war, dass Gerard bereits während der Saisonvorbereitung eine schwere Adduktorenverletzung erlitt und deshalb kein einziges Pflichtspiel für die Kieler bestritt. Der Club verpflichtete bereits im September seinen Landsmann Samir Bellahcene als Ersatz. Gerard kündigte daraufhin kurz vor Weihnachten sein Karriereende für den Sommer 2024 an und übte in einem Interview in Frankreich massive Kritik an seiner Situation in Kiel («Es gibt zu viele Dinge, die mich daran hindern, Spaß zu haben»).

Szilagyi nannte eine vorzeitige Vertragsauflösung «die beste Lösung» für alle. «In unseren ursprünglichen Planungen spielte Vincent als erfahrener Torhüter eine wichtige Rolle. Aber nachdem nach einigen Wochen Ungewissheit klar war, dass Vincents Verletzung nur durch eine Operation mit anschließender monatelanger Reha zu beheben ist, mussten wir reagieren.»

Der Franzose selbst verabschiedete sich mit versöhnlichen Worten. «Ich kam nach Kiel mit großen Zielen und Hoffnungen. Leider hat mich meine Verletzung ausgebremst», sagte Gerard. «Ich wünsche der Mannschaft alles Gute und werde dem THW Kiel weiterhin die Daumen drücken.»