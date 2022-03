Verteidigungsexperte mahnt Niedersachsen zu Geduld

Celle (dpa/lni) –

Trotz des erwarteten 100-Milliarden-Euro-Pakets für die Modernisierung der Bundeswehr müssen sich die Standorte in Niedersachsen nach Expertenmeinung gedulden. «Ich warne vor der Illusion, dass für die Bundeswehrstandorte in Niedersachsen eine sofortige Sanierung passiert. Die 100 Milliarden sind schnell weg», sagte CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte aus Bergen bei Celle der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» (Dienstag). Die Mängelliste der Bundeswehr sei lang, betonte der CDU-Politiker. «Niedersachsen wird sich gedulden müssen.» Vordringlich sei, das Heer zu stärken.

Am Montag war bekannt geworden, dass die Bundesregierung die Luftwaffe in einem milliardenschweren Modernisierungsprogramm mit F-35-Tarnkappenjets ausrüsten will. Die Maschinen des Herstellers Lockheed Martin sollen als Nachfolgemodell der vor mehr als 40 Jahren eingeführten Tornado-Flotte beschafft werden. Die F-35 gilt als modernstes Kampfflugzeug der Welt. Wegen einer speziellen Form und Außenbeschichtung ist die Maschine für gegnerisches Radar nur schwer zu entdecken.

Otte betonte: «Wir brauchen von allem mehr. Alle Truppenteile, ob an Land, zur See, in der Luft und auch die Cyberabwehr, müssen mehr bekommen.» Die Bundeswehr brauche eine Vollausstattung, um die Einsatzbereitschaft zu ermöglichen und Nato-Aufträge zu erfüllen. Er hoffe, dass Niedersachsen mit der Erhöhung des Verteidigungsetats gestärkt werde, indem etwa die Nato-Truppenübungsplätze in Bergen und Munster ertüchtigt, die Digitalisierung dort vorangebracht und die Modernisierung des Militärflughafens in Wittmund beschleunigt werden könne.