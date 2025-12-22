Versuchtes Tötungsdelikte in St. Pauli – Haftbefehl erlassen

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem mutmaßlich versuchten Tötungsdelikt in Hamburg St. Pauli ist Haftbefehl gegen einen 36-Jährigen erlassen worden. Er soll eine gleichaltrige Frau am Samstagabend in einer Wohnung mit einem Werkzeug lebensgefährlich am Kopf verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Zuvor soll es zwischen den beiden zu einem Streit gekommen sein.

Der mutmaßliche Täter soll selbst den Notruf verständigt haben. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Der Mann wurde vor Ort festgenommen und anschließend einem Haftrichter vorgeführt, der daraufhin den Haftbefehl erließ. Über den Hintergrund der Auseinandersetzung sowie die Beziehung der beiden war zunächst nichts bekannt.