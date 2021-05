Versuchtes Tötungsdelikt: Ehefrau lebensgefährlich verletzt

Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Eine Frau ist in Hamburg von ihrem Ehemann mutmaßlich lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sprach am Sonntagabend von einem versuchten Tötungsdelikt und «stumpfer Gewaltanwendung», nannte aber zunächst keine weiteren Details zu der Tat im Stadtteil Rahlstedt. Der Mann habe sich nach der Tat am Sonntagnachmittag nach kurzer Flucht selbst gestellt. Die Mordkommission ermittelt, Lebensgefahr bestand bei der von ihrem Mann getrennt lebenden Frau am Abend nicht mehr. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.

