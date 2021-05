Versuchter Totschlag: 19-Jähriger in Haft

Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Wolfsburg (dpa/lni) – Ein wegen versuchten Totschlags gesuchter Mann ist in Wolfsburg nach einem gescheiterten Einbruch in eine Schule festgenommen worden. Der 19-Jährige soll bei einem Streit eine 29 Jahre alte Bekannte lebensgefährlich verletzt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. In der Nacht zum Samstag wurde er nach einem Zeugenhinweis zum Einbruchsversuch in der Innenstadt festgenommen.

Eine Woche zuvor soll der Mann die Bekannte bei einer körperlichen Auseinandersetzung so schwer verletzt haben, dass sie zunächst in ein Krankenhaus kam und später in eine Spezialklinik verlegt werden musste. Nach einer Operation sei die Frau mittlerweile außer Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher sagte. Hintergründe seien aber noch unklar.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig stufte die Tat als versuchten Totschlag ein und beantragte gegen den mutmaßlichen Täter Untersuchungshaft. Der 19-Jährige blieb aber zunächst unauffindbar. Nach dem gescheitertem Einbruch in die Schule konnte er der Justiz übergeben werden. Eine weitere Person konnte fliehen.

