Versuchter Mord – Verdächtiger Ehemann in U-Haft

Löningen (dpa/lni) –

Zwei Wochen nach dem versuchten Mord an einer 32-Jährigen in Löningen im Landkreis Cloppenburg hat sich der verdächtige Ehemann gestellt. Der 30-Jährige meldete sich am vergangenen Freitag bei der Polizei in Gießen, hieß es in einer Pressemitteilung am Montag. Er sei inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einem Haftrichter vorgeführt worden und befinde sich in Untersuchungshaft.

Die Ehefrau konnte inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen werden. Sie wurde am 4. August auf der Straße lebensgefährlich verletzt. Mehrere Zeugen hatten den Vorfall gemeldet. Die Polizei suchte auch per Hubschrauber nach dem Mann.