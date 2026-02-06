Versuchter Millionen-Kreditbetrug verhindert

Ein Bankmitarbeiter in Wedel hat im letzten Moment verhindert, dass sich ein Mann einen Kredit in Millionenhöhe mit gefälschten Unterlagen beschafft. Hendrik Schmidt/dpa

Wedel (dpa/lno) –

Quasi im letzten Augenblick hat ein Bankmitarbeiter in Wedel nach Polizeiangaben einen Kreditbetrug in Millionenhöhe verhindert. Ein Mann hatte ein Darlehen in Höhe von 1,5 Millionen Euro beantragt. Bei der letzten Prüfung eines Grundbucheintrags habe der Bankangestellte die vorgelegten Dokumente und Urkunden als fast perfekte Fälschungen erkannt, teilte die Polizei mit.

Nachdem die Bank am 30. Januar Anzeige gegen den 53 Jahre alten Mann erstattet hatte, wurde dieser in Absprache mit der Kriminalpolizei Pinneberg und der Polizei Wedel unter einem Vorwand für Dienstag in die Filiale gebeten. Polizisten nahmen den Mann und seine 24 Jahre alte Begleiterin fest. In einer Wohnung in Hamburg fanden die Ermittler Beweismaterial. Beide Verdächtigen durften den Polizeigewahrsam später wieder verlassen. Ermittelt wird wegen versuchten Betrugs und Urkundenfälschung.