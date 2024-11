Versuchter Einbruch – Hund findet mutmaßliches Tatwerkzeug

Die Polizei hat zwei Verdächtige festgenommen, die mutmaßlich in ein Mehrfamilienhaus einbrechen wollten. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Kurz nach einem versuchten Einbruch in Hamburg-Bramfeld hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Eine Zeugin hörte verdächtige Geräusche, sah durch das Fenster ihrer Nachbarin eine dunkel gekleidete Person und alarmierte die Beamten, wie die Polizei mitteilte.

Eine Zivilstreife stellte einen 40-jährigen Mann und entdeckte Einbruchsspuren an der Wohnung. Diensthund Chuck spürte in der Nähe das mutmaßliche Tatwerkzeug auf, darunter einen Schraubendreher.

Die Polizei bemerkte in der Umgebung eine weitere Verdächtige in einem Auto. Vermutlich habe die 34-Jährige auf ihren Komplizen gewartet, hieß es. In dem Auto fand die Polizei Lederhandschuhe sowie mutmaßliches Diebesgut. Woher dieses stammt, muss noch geprüft werden.

Bereits Haftbefehl gegen Verdächtigen

Der Einbruchsversuch in Hamburg-Bramfeld blieb erfolglos. Bei einer Überprüfung stellten die Beamten allerdings fest, dass gegen den 40-Jährigen bereits zwei Haftbefehle wegen Wohnungseinbrüchen in anderen Bundesländern vorliegen.

Das Landeskriminalamt für spezielle Einbruchskriminalität führt die Ermittlungen und prüft, ob die 34-Jährige und der 40-Jährige für weitere Taten als Verdächtige infrage kommen. Beide werden dem Haftrichter vorgeführt.