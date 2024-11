Versuchte Tötung – Freundin mit Kerzenständer geschlagen

Hildesheim (dpa/lni) –

Ein Mann ist wegen eines versuchten Tötungsdeliktes an seiner Lebensgefährtin in Hildesheim festgenommen worden. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach habe der 36-Jährige ihr in der gemeinsamen Wohnung «mit einem massiven Kerzenständer mehrfach gegen den Kopf geschlagen», teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Nachmittag mit. Die 26 Jahre alte Frau konnte sich in die Wohnung eines Nachbarn retten. Sie wurde medizinisch versorgt, musste aber nicht im Krankenhaus bleiben.

Ihr Lebensgefährte wurde kurze Zeit nach der Tat am Donnerstagmittag widerstandslos festgenommen. Er stand nach Angaben der Ermittler mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen. Gegen ihn wurde nun Untersuchungshaft erlassen.