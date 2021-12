Versuchte Tötung am Jungfernstieg: Verdächtiger festgenommen

Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Weil er verdächtigt wird, einen Mann lebensbedrohlich mit einem Messer verletzt zu haben, ist ein 21-Jähriger in Hamburg festgenommen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es am Donnerstagmorgen in der Bahnstation Jungfernstieg zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Im Verlauf des Streits soll der 21-Jährige dann mehrfach mit einem Taschenmesser in Richtung des Oberkörpers seines 23-jährigen Kontrahenten gestochen haben. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer Notoperation sei sein Zustand inzwischen stabil.

Der Tatverdächtige flüchtete nach Angaben der Polizei zunächst zu Fuß. Am Donnerstagabend entdeckten ihn Einsatzkräfte schließlich am Bahnhof Holstenstraße und nahmen ihn vorläufig fest. Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Tat am Jungfernstieg beobachtet haben.

Pressemitteilung der Polizei