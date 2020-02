Versuchte Festnahme: Zivilfahnder lebensgefährlich verletzt

Das schwarze zivile Einsatzfahrzeug nach dem Frontalzusammenstoß mit dem Auto eines gesuchten Mannes. Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Beim Versuch, einen per Haftbefehl gesuchten Mann festzunehmen, ist ein Zivilfahnder der Hamburger Polizei lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahnder sei mit seinem Auto frontal mit dem Wagen des Gesuchten zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht auf Mittwoch. Der Mann musste nach dem Unfall in Hamburg-Altona von Rettungskräften wiederbelebt werden. Er wurde nach Angaben des Sprechers ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei stabil. Der gesuchte Deutsche wurde festgenommen und ist in Haft. In seinem Auto saß mindestens ein weiterer Mensch, der verletzt wurde. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, blieb zunächst unklar.