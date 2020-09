Verstoß gegen Corona-Auflagen? Leistner nicht im Training

Hamburgs Toni Leistner (r.) in Aktion, hier gegen Dynamos Christoph Daferner. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Hamburg (dpa) – Toni Leistner droht das Auftaktspiel des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV am Freitag gegen Fortuna Düsseldorf (18.30 Uhr/Sky) zu verpassen. Wie das «Hamburger Abendblatt» am Mittwoch auf seiner Homepage meldete, hat der Club den 30-jährigen Abwehrspieler vom Rest des Teams getrennt, weil er bei seiner Attacke nach der 1:4-Pokalpleite am Montag bei Dynamo Dresden gegen Corona-Auflagen der Deutschen Fußball Liga (DFL) verstoßen habe.

Leistner war vor einem TV-Interview von einem Dynamo-Fan massiv beleidigt worden und daraufhin auf die Tribüne gestürmt. Laut «Abendblatt» wartet der HSV nun auf eine Klärung durch die DFL, ob und wann der Neuzugang wieder mit dem Team von Coach Daniel Thioune trainieren kann. Bei der Einheit am Mittwochabend im Volkspark fehlte Leistner. Der Club nahm zunächst nicht Stellung.

Toni Leistner und der von ihm attackierte Fan hatten sich schon am Dienstag ausgesprochen. Dem HSV-Profi, gegen den der Kontrollausschuss des DFB ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, droht dennoch eine Sperre für den Pokalwettbewerb.

