Verstoß gegen Auflage im Umgang mit Kindern – Sicherungshaft

Oldenburg (dpa/lni) –

Ein Mann, dem per gerichtlicher Bewährungsauflage der Umgang mit Kindern verboten worden ist, ist nach einem möglichen Verstoß in Oldenburg festgenommen worden. Der Mann sei am Wochenende in sogenannte Sicherungshaft gekommen, teilte die Polizei mit. Am Freitagnachmittag hatte demnach ein Zeuge den Mann in Begleitung eines älteren Kindes gesehen – dem Zeugen war bekannt, dass ihm der Umgang mit Kindern untersagt war. Die Polizei wurde verständigt, traf den Mann aber nicht mehr an.

Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft einen sogenannten Sicherungshaftbefehl, den ein Haftrichter am Samstag erließ. Noch im Verlauf des Wochenendes wurde der Mann festgenommen. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.