Verstöße von Gaststätten gegen Corona-Vorgaben geahndet

Lübeck (dpa/lno) – Corona-Kontrollen haben in Lübeck nur in einer von sieben überprüften Gaststätten keine Beanstandungen ergeben. Drei Lokale wiesen Mängel beim Hygienekonzept auf und bei drei weiteren Gaststätten lag gar kein solches Konzept vor, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Polizei und Ordnungsdienst hatten am Freitag- und am Samstagabend schwerpunktmäßig die Party-Hotspots Drehbrückenplatz und Clemensstraße auf Einhaltung von Vorgaben zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus kontrolliert.

Gegen die Betreiber der sechs Gaststätten mit Corona-Verstößen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zwei der Lokale ohne Hygienekonzept wurden geschlossen. In der Clemensstraße hielten sich im Verlauf der Samstagnacht mehr als die erlaubten 55 Personen auf. Die überzähligen folgten den Angaben zufolge der Aufforderung, den Bereich zu verlassen. Am Drehbrückenvorplatz erhielten drei Besucher Platzverweise. Einer wollte nicht gehen und landete deshalb im Gewahrsam.