Hannover (dpa/lni) – Die Polizei hat am Wochenende in Shisha-Bars in Hannover mehrere Verstöße gegen die Anti-Corona-Maßnahmen festgestellt. Drei Shisha-Bars wurden geschlossen, weil sie gegen die Hygienevorschriften verstießen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei weiteren Bars wurden Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz eingeleitet, weil in zwei Betrieben unversteuerter Tabak gelagert wurde. Die Polizei beschlagnahmte insgesamt 35 Kilogramm Tabak.

PM Polizei