Versteigerung von historischen Oldtimer-Ikonen

Winsen/Luhe (dpa) –

Etwa 50 Oldtimer haben jahrelang in einer alten Tennishalle gestanden und werden am Samstag (11.00 Uhr) von einem Hamburger Autohaus in Winsen/Luhe versteigert. Die Modelle wurden größtenteils 2009 aus Kalifornien importiert und sollten restauriert werden. Als das zu teuer wurde, ließ der Besitzer sie in der Halle schlummern. Das Hamburger Autohaus kaufte sie im vergangenen Jahr auf, die Hälfte der Wagen ging direkt weg. Für den Rest plus weitere Oldtimer aus Privatbesitz kann nun online oder vor Ort geboten werden.