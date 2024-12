Verspätungen bei der Bahn zwischen Hannover und Magdeburg

Hannover (dpa/lni) –

Die Folgen einer Signalstörung bei Groß Gleidingen im Landkreis Peine bekommen Reisende im Zugverkehr zwischen Hannover und Magdeburg weiter zu spüren. Zwischen den beiden Landeshauptstädten sind Fernverkehrszüge mit Verspätungen von circa 45 Minuten unterwegs. Techniker seien noch vor Ort, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Samstag. Die Probleme würden voraussichtlich im Laufe des Tages behoben.

Die Züge werden so lange umgeleitet: Die Halte Peine, Braunschweig und Helmstedt entfallen und werden durch einen Stopp in Wolfsburg ersetzt. Auch der Bahnhof Hildesheim könne derzeit nicht von ICE- und IC-Zügen angefahren werden. Einige Verbindungen halten deshalb ersatzweise am Bahnhof Hannover Messe/Laatzen. Auch der Regionalverkehr ist betroffen.