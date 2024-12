Versorgungsschiff kehrt nach Wilhelmshaven zurück

Die Operation hat die Besatzung der «Frankfurt am Main» unter anderem nach New York, Honolulu und Tokio geführt. (Archivbild) Lars Penning/dpa

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Auftrag erfüllt: Das Versorgungsschiff «Frankfurt am Main» wird am Sonntag (10.00 Uhr) in Wilhelmshaven einlaufen. Nach sieben Monaten kehrt es mit 191 Soldatinnen und Soldaten an Bord von einer Operation im Indopazifik zurück, wie die Marine mitteilte. Die «Frankfurt am Main» sollte Präsenz zeigen und zur Freiheit der Seewege beitragen.

Dabei habe das Schiff 42.000 Seemeilen (rund 77.780 Kilometer) zurückgelegt – und ist demnach zweimal um die Welt gefahren. Die Operation habe viele Aufgaben und Herausforderungen mit sich gebracht, etwa die erstmalige Teilnahme der Marine am größten maritimen Manöver der Welt: «Rim of the Pacific».