Versorgungsschiff erreicht «Polarstern» in der Zentralarktis

Das Forschungsschiff «Polarstern» kommt an einem Hafen an. Foto: Ingo Wagner/dpa/Archivbild

Bremerhaven (dpa) – Zwei Wochen später als geplant ist in der Zentralarktis ein Versorgungsschiff bis zum Forschungsschiff «Polarstern» vorgedrungen. Seit dem Wochenende werden Mannschaft und Fracht ausgetauscht, wie ein Sprecher des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts am Montag sagte. Die «Kapitan Dranitsyn» habe am Freitag die Eisscholle erreicht, mit der die «Polarstern» während der Mosaic-Expedition ein Jahr durch die zentrale Arktis driftet.

Bis der Wechsel beendet sei, werde es noch ein paar Tage dauern, da beide Schiffe rund einen Kilometer voneinander entfernt liegen. Geräte müssen mit Kränen von Bord gehievt werden, für den Shuttle werden Pistenraupen und Schneemobile eingesetzt. Einige Menschen legten den Weg auch zu Fuß zurück.

Das stürmische Wetter und das dichte winterliche Meereis hatten ein zügiges Vorankommen der «Kapitan Dranitsyn» im arktischen Ozean erschwert. Die Wissenschaftler an Bord der «Polarstern» werden ungefähr alle zwei Monate ausgetauscht. Der nächste Wechsel ist mit Polarflugzeugen geplant.

