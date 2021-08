Versicherung nimmt nach Tornado erste Schadensmeldungen auf

Aurich (dpa/lni) – Nachdem ein Tornado massive Sturmschäden im Kreis Aurich in Ostfriesland verursacht hat, laufen bei Versicherungen in der Region erste Schadensmeldungen ein. Bis zum Dienstagnachmittag waren bei der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse rund 50 Schadensmeldungen eingegangen, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Schäden reichten demnach von einzelnen Dachpfannen, die durch den Wirbelsturm gelöst wurden, bis hin zu größeren Schäden im fünfstelligen Bereich.

Der öffentliche Versicherer für die Region Ostfriesland erwartet, dass in den kommenden Tagen noch weitere Schadensmeldungen eingehen werden. Erste Ansprechpartner für Schadensmeldungen seien die 40 Geschäftsstellen, sagte die Sprecherin. Zur Begutachtung erster größerer Schäden seien Sachverständige der Versicherung bereits am Dienstag ausgerückt. Nach Angaben des Versicherers sind bei der Brandkasse auch Tornado-Folgen in Versicherungen gegen Sturmschäden abgedeckt.

Der Tornado hatte am Montagabend besonders die Gemeinde Großheide im Kreis Aurich getroffen. Verletzt wurde niemand. Nach Feuerwehr-Angaben wurden rund 50 Gebäude beschädigt.

© dpa-infocom, dpa:210818-99-879773/2

