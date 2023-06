Verschwundener Radfahrer nach Unfall bislang nicht gefunden

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Unfall eines Rennradfahrers in Hamburg am Osterbekkanal ist dieser noch nicht gefunden worden. Ein Zeuge habe am Donnerstagabend nahe einer Brücke über den Osterbekkanal einen Aufschrei und einen dumpfen Knall gehört sowie ein kaputtes Rennrad an einem beschädigten Zaun gefunden, sagte ein Sprecher der Polizei Hamburg am Freitag. Da hinter dem Zaun eine Böschung in den Kanal hinunterführt, wurde zunächst davon ausgegangen, dass die Person nach dem Unfall in den Kanal gefallen sei. Einsatzkräfte und Taucher suchten diesen sowie die Umgebung daraufhin großflächig ab.

Weil im Kanal jedoch niemand gefunden wurde und es dort den Angaben nach auch nur wenig Strömung gibt, wurde die Suche im Wasser nach etwa zwei Stunden beendet. Es könne davon ausgegangen werden, dass der Mensch nicht in den Kanal gefallen sei, hieß es. Ein Spürhund habe an Land eine Fährte der gesuchten Person aufnehmen können, die jedoch beim nahe gelegenen U-Bahnhof Alter Teichweg endete. Die Suche wurde daraufhin wenig später auch an Land beendet. Da man den Verunfallten auch am Freitagmittag noch nicht gefunden habe, werde nun weiter versucht, die Person zu ermitteln, hieß es.