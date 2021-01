Verschärfter Lockdown tritt Sonntag in Kraft

Ein Schild verweist auf dem Julius-Moses-Platz in der Oldenburger Innenstadt auf die Maskenpflicht. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – In Niedersachsen tritt am heutigen Sonntag ein verschärfter Lockdown angesichts anhaltend vieler Corona-Infektionen in Kraft. Die grundsätzliche Verschärfung betrifft die Kontaktregeln: Über den eigenen Hausstand hinaus sind Treffen nur noch mit einer einzigen weiteren Person möglich, und zwar draußen und auch drinnen im Privaten. Die meisten Schüler bleiben den ganzen Januar im Distanzlernen, nur ein kleinerer Teil kann für den Unterricht in die Schule. Für jüngere Schüler sowie bei den Kindertagesstätten gibt es eine Notbetreuung. Erlaubt bleibt auch die private Betreuung von Kindern in Kleingruppen, wenn Eltern sich untereinander aushelfen.

Die Regeln gelten bis Ende Januar. Mit ihnen werden die Beschlüsse der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vom Dienstag in Landesrecht umgesetzt.

Von Montag an gelten außerdem verschärfte Quarantäne-Regeln für Reiserückkehrer aus ausländischen Risikogebieten. Diese müssen nach Möglichkeit höchstens 48 Stunden vor oder spätestens bei der Einreise einen Corona-Test machen lassen. Die vorgeschriebene zehntägige Quarantäne kann vom fünften Tag an mit einem zweiten Corona-Test verkürzt werden – vorausgesetzt, dieser fällt negativ aus.

Neue Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen