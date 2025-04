«Verrückte Liga»: Schalke will Tabellenführer HSV ärgern

Gelsenkirchen (dpa/lnw) –

Sechs Tage nach der 0:2-Niederlage beim Schlusslicht Jahn Regensburg will sich Fußball-Zweitligist Schalke 04 am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) ausgerechnet gegen den Tabellenführer Hamburger SV rehabilitieren. «Wir haben die Qualität, es dem Spitzenreiter sehr schwer zu machen», sagte Trainer Kees van Wonderen auf der Pressekonferenz am Donnerstag. «Es ist eine verrückte Liga, jeder schlägt jeden.»

Just diese Erfahrung hatte am vergangenen Spieltag auch der HSV gemacht, als er zu Hause dem Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig 2:4 unterlag. Die Hamburger stehen im Aufstiegskampf nun umso mehr unter Druck. Den Schalkern fehlen zum sicheren Klassenerhalt nur noch wenige Zähler. «Wir wollen die 40 Punkte erreichen», sagt van Wonderen. Bislang haben sie 37.

«Können Enttäuschung der Fans verstehen»

Wiedergutmachung fordert der 56 Jahre alte Niederländer von seiner Mannschaft auch fürs eigene Publikum, das den Verein in einer wechselhaften Saison treu begleitet. «Die Fans haben uns bis jetzt unglaublich unterstützt, und das brauchen wir auch», so van Wonderen. «Aber die Fans zeigen nach schlechten Leistungen auch ihre Enttäuschung, und das können wir verstehen.» Auf das bevorstehende Topspiel der beiden zuschauerstärksten Zweitliga-Clubs freut sich van Wonderen besonders: «Das sind zwei große Vereine, das wird ein tolles Spiel.»