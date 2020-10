Verregneter Nachmittag in Niedersachsen

Regentropfen hängen an einem Geländer. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Es wird nass: Während der Dienstagvormittag in Niedersachsen noch trocken bleibt, zieht ab dem Mittag von der Ems her Regen über das Land. Dieser breite sich ab dem Nachmittag auf ganz Niedersachsen aus, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstagmorgen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 Grad in Ostfriesland und 17 Grad am nördlichen Rand des Harzes.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es weiter regnerisch, die Temperaturen fallen kaum. Der DWD erwartet Werte bis maximal zwölf Grad. Am Mittwoch wird es an der See zudem windig: Stürmische Böen pusten über die Küste.