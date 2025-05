Verpuffung löst Brand in Einfamilienhaus in Finkenwerder aus

In Hamburg-Finkenwerder ist es zu einer Verpuffung gekommen, bei der mindestens ein Mensch verletzt wurde. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Im Hamburger Stadtteil Finkenwerker ist am Morgen bei einer möglichen Verpuffung in einem Einfamilienhaus mindestens ein Mensch verletzt worden. Ob es sich dabei um eine Frau oder einen Mann handelt und wie schwer die Person verletzt wurde, konnte der Sprecher der Feuerwehr zunächst nicht sagen.

Was die mögliche Verpuffung ausgelöst hat, war zunächst unklar. Sie verursachte jedoch auch einen Brand in dem Einfamilienhaus. Dabei hatten sich so starke Rauch- und Brandgase entwickelt, dass die Feuerwehr über die Warnapps vor Geruchsbelästigung im Raum Hamburg-Finkenwerder warnte.