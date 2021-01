Verpuffung in Ethanolofen: 34-Jähriger schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. Foto: Matthias Rietschel/AFP/POOL/dpa/Archivbild

Schwesing (dpa/lno) – Wegen einer Verpuffung in einem Ethanolofen ist ein 34 Jahre alter Mann in Schwesing (Kreis Nordfriesland) schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Mann am Samstagabend den Brennstoff in dem Ofen nachfüllen, als es zu der Verpuffung kam, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Der 34-Jährige erlitt schwere Brandverletzungen. Auch der Dachstuhl des Hauses begann zu brennen, den Angaben der Polizei zufolge entstand aber lediglich ein geringer Schaden am Haus.