Verpasster Dax-Einzug: Symrise wartet auf die nächste Chance

Außenansicht des Verwaltungsgebäudes der Symrise AG. Foto: Swen Pförtner/dpa/archiv

Holzminden/Frankfurt (dpa) – Der nur knapp verfehlte Einstieg in den Börsen-Leitindex Dax bekümmert den Aromenhersteller Symrise nicht groß – die Holzmindener hoffen schon auf die nächste Gelegenheit. «Dass wir bei den nötigen Zahlen an der Marke zur Aufnahme in den Dax kratzen, ehrt und freut uns natürlich. Aber das ist gar nicht unser primäres Ziel», hieß es am Donnerstag. Wichtiger sei es vor allem, die Substanz des Unternehmens weiter zu verbessern. «Kommt irgendwann die Aufnahme in den Dax dazu, nehmen wir das natürlich gern mit als Beleg der langfristigen, nachhaltigen Entwicklung der Symrise AG», sagte Vorstandschef Heinz-Jürgen Bertram.

Der Produzent von Geruchs- und Geschmacksstoffen, dessen Produkte in vielen Konsumgüterartikeln und auch in Nahrungsmitteln verwendet werden, hatte das Nachsehen gegenüber dem Online-Essenslieferdienst Delivery Hero aus Berlin. Dieser löst im Dax Wirecard ab – der insolvente Zahlungsdienstleister muss nach dem milliardenschweren Skandal um gefälschte Bilanzen das deutsche Börsenoberhaus verlassen.