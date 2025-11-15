Vermummte zünden Pyrotechnik in Bremen

Bis zu 150 Menschen zogen am Freitagabend mit Fangesängen durch die Bremer Vorstadt. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Eine Gruppe von bis zu 150 teils vermummte Menschen ist am Freitagabend mit Fangesängen durch die Bremer Vorstadt gezogen. Dabei wurde auch Pyrotechnik gezündet, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach aber niemand.

Als die Polizei eintraf, habe sich die Gruppe bereits entfernt. Vor Ort fanden die Beamten mehrere abgebrannte Feuerwerkskörper. Der Hintergrund des Vorfalles sei bislang noch unklar.

Die Polizei ermittelt nun wegen Landfriedensbruchs und des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und sucht nach Zeugen.