Vermisster Schwimmer tot aus der Weser geborgen

Brake/Bremen (dpa/lni) – Drei Tage nach seinem Verschwinden in der Weser ist ein 26-jähriger Schwimmer bei Brake im Kreis Wesermarsch tot gefunden worden. Die Polizei bestätigte am Freitag, dass es sich um den Vermissten handele. Die Feuerwehr habe den Leichnam geborgen. Der Mann war am Dienstag in Berne am Strand neben dem Fähranleger ins Wasser gegangen und verschwunden. Rettungskräfte aus Niedersachsen und Bremen konnten ihn trotz eines Großeinsatzes nicht finden. Die niedersächsische Polizei ermittele wegen der Todesursache.

