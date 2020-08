Ein Blaulicht leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Laatzen/Hannover (dpa/lni) – Ein vermisster 81 Jahre alter Bewohner eines Pflegeheims in Laatzen ist tot. Der im Rollstuhl sitzende Mann sei am Sonntagnachmittag in einem Waldstück am östlichen Stadtrand gefunden worden, teilte die Polizei in Hannover mit. Nach ihm hatten die Beamten seit Ende Juli gesucht, nachdem der Rentner unbemerkt aus einem Altenheim verschwunden war. Warum er starb, ist bisher nicht geklärt. Die Kriminalpolizei ermittelt.