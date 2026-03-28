Vermisster 68-Jähriger aus Hannover tot aufgefunden

Hannover (dpa/lni) –

Ein seit Anfang Februar vermisster 68-Jähriger aus Hannover ist nach fast zwei Monaten tot aufgefunden worden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung lägen aktuell nicht vor, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Todes dauern an.

Nach dem Mann war seit dem 2. Februar öffentlich gesucht worden. Damaligen Angaben zufolge war er zuvor von seiner Schwester als vermisst gemeldet worden, nachdem es seit Ende Januar keinerlei Kontakt zu ihm mehr gegeben hatte.