Vermisster 13-Jähriger tot aus Stadtparksee geborgen

Hamburg (dpa/lno) –

Nach stundenlanger Suche nach einem vermissten Jungen im Hamburger Stadtparksee haben die Einsatzkräfte eine Leiche gefunden. Die Polizei gehe davon aus, dass der 13-Jährige ertrunken sei, sagte ein Polizeisprecher. Die genaue Todesursache müsse noch ermittelt werden. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht.

Die Eltern hatten den Jungen als vermisst gemeldet. Der 13-Jährige hatte nach Polizeiangaben einem Bekannten gesagt, in dem See schwimmen gehen zu wollen, war am Mittwochabend aber nicht nach Hause zurückgekehrt. Am Ufer wurden das Fahrrad, Handy und Kleidung des Jugendlichen gefunden. Daraufhin war der See bereits in der Nacht von einem Großaufgebot abgesucht worden. Am Vormittag waren erneut Taucher im Einsatz.

Mehr als 50 Polizeibeamte beteiligten sich an der Suche. Hinzu kamen Dutzende Kräfte der Feuerwehr. Sie suchten auch mit Hilfe einer Drohne und eines Sonar-Boots. In der Nacht war die Suche unterbrochen worden.