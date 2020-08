Vermisste Würgeschlange aus Halstenbek ist wieder da

Halstenbek (dpa/lno) – Ein seit dem Wochenende in Halstenbek im Kreis Pinneberg vermisster Königspython ist wieder da. Die ungiftige Würgeschlange sei wieder wohlbehalten in ihrem heimischen Terrarium, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Tierhalterin habe das nachtaktive Reptil am Donnerstagabend nur wenige 100 Meter von ihrer Wohnung entfernt gefunden. Die etwa 1,20 Meter lange Würgeschlange, die sich hauptsächlich von Kleinsäugern und Vögeln ernährt, war am vergangenen Sonntag aus ihrem heimischen Terrarium entwischt. Wo sie sich in der Zwischenzeit aufgehalten hat, ist nicht bekannt.

Pressemitteilung der Polizei