Vermisste Nancy Köhn Thema bei «Aktenzeichen»

Cuxhaven/Hamburg (dpa) –

Die Polizei nimmt die Ermittlungen nach der vermissten Nancy Köhn wieder auf. Der Fall der seit 2009 vermissten Frau aus Hechthausen im Landkreis Cuxhaven ist am Mittwoch Thema in der Sendung «Aktenzeichen XY… ungelöst» (ZDF, 20.15 Uhr), wie die Polizei am Montag mitteilte. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen, hat die Polizeidirektion Lüneburg eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt.

Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Zu diesem Schluss kamen kürzlich auch auch neutrale Ermittler und Studierende der Polizeiakademie Nienburg, die sich ein weiteres Mal mit dem Fall beschäftigt hatten, wie die Polizei mitteilte.

Die damals 25-jährige Köhn wurde den Angaben nach im Juli 2009 von ihrer Familie als vermisst gemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass sie bereits seit dem Februar des gleichen Jahres verschwunden ist. Sie lebte bis dahin mit ihrem Lebensgefährten im Hechthausener Ortsteil Bronberg. Im April 2009 wurde ihrem Auto an der S-Bahn-Station «Mittlerer Landweg» in Hamburg durch die Behörden die Zulassung entzogen.

Zum Zeitpunkt der Vermisstenmeldung war das Auto bereits verschrottet. Schon damals war der Fall Thema bei «Aktenzeichen XY». Zudem gab es eine großangelegte Fahndung. Bisher fanden die Ermittler nichts zum Verbleib von Nancy Köhn heraus.

Die Polizei Cuxhaven nimmt nach der ZDF-Sendung unter der Rufnummer +49 4721 573200 Hinweise entgegen. Für die Fahndung nach Nancy Köhn wurde zudem ein neues Fahndungsplakat erstellt.