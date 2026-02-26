Vermisste Frau tot in Schacht an Bachlauf gefunden

Hammoor (dpa/lno) –

Eine 64 Jahre alte Frau ist in Hammoor im Kreis Stormarn tot in einem Schacht an einem Bach gefunden worden. Einer ihrer beiden Hunde wurde tot im Bach entdeckt, der andere war in der Nähe angeleint, wie die Polizei mitteilte. Die Frau war am Mittwochnachmittag mit den Hunden zu einem Spaziergang aufgebrochen und dann als vermisst gemeldet worden. Polizei und Feuerwehr suchten nach ihr.

Ein Unglücksfall könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Hinweise auf eine mögliche Fremdeinwirkung lägen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein.