Vermisste Frau in Celle – Ermittler verdächtigen 46-Jährigen

Die Polizei suchte in den vergangenen Tagen mit Booten, einem Hubschrauber und Spürhunden nach der Vermissten 25-Jährigen. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Celle (dpa/lni) –

Im Fall einer seit mehreren Tagen vermissten jungen Frau aus Celle ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen einen 46 Jahre alten Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Es bestehe der Verdacht, dass der Mann die 25 Jahre alte Frau mit einem Messer «potenziell lebensgefährlich» verletzt habe, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Lüneburg.

Die Frau wird seit vergangener Woche Mittwoch vermisst. «Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter in alle Richtungen», betonte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Gegen den 46-Jährigen bestehe ein Anfangsverdacht, er befinde sich daher nicht in Gewahrsam. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Verdächtiger hatte Polizei alarmiert

Auch ein möglicher Suizidversuch der 25-Jährigen, von dem Polizei und Staatsanwaltschaft zuerst ausgegangen waren, werde nach wie vor nicht ausgeschlossen. Diese Annahme beruhte auf Angaben des 46-Jährigen, der vor dem Verschwinden mit der Frau in ihrer Wohnung in Celle zusammen war, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte.

Demnach gab der Mann an, dass die Frau sich mit einem Messer selbst am Hals verletzt habe und danach nachts gegen 3.30 Uhr die Wohnung verlassen haben soll. Der 46-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Ein Messer mit Blutspuren wurde in der Wohnung der Vermissten gefunden.

Suche nach 25-Jähriger bislang erfolglos

Von der 25-Jährigen fehlt bislang jede Spur. Die Polizei suchte in den vergangenen Tagen mit Einsatzkräften, einem Hubschrauber und Spürhunden nach der Vermissten. Am Mittwoch waren auch die Aller und die Flussufer, die in der Nähe der Wohnung liegen, mit Booten abgesucht worden – ohne Erfolg. Außerdem seien Nachbarn befragt und Grundstücke nahe der Wohnung der Vermissten abgesucht worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Aus der Bevölkerung ging bei der Polizei bislang eine niedrige zweistellige Zahl von Hinweisen ein. Die etwa 160 Zentimeter große, sehr schlank Frau mit langen dunklen Haaren soll bei ihrem Verschwinden eine schwarze Jacke, ein schwarzes Top und eine weit geschnittene Hose getragen haben.