Vermisste aus Noer – Mann wieder auf freiem Fuß

Noer (dpa/lno) –

Im Fall der vermissten Frau aus Noer (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist ein unter Verdacht geratener 49-Jähriger wieder auf freiem Fuß. «Das Amtsgericht sah keinen dringenden Tatverdacht», sagte Oberstaatsanwalt Michael Bimler am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. Nach dpa-Informationen handelte es sich dabei um den Mann der am Mittwoch als vermisst gemeldeten Frau. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

Polizei und Staatsanwaltschaft veröffentlichten am Donnerstag ein Foto der Frau. Die Ermittler gehen dem Anfangsverdacht einer Straftat nach. Die Kieler Staatsanwaltschaft lobte eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro für Hinweise aus, die zur Aufklärung des Falls beitragen und zur Verurteilung eines Täters führen.

Der Mann hatte seine Frau am Mittwoch bei der Polizei als vermisst gemeldet. Zuletzt soll sie am Samstag gesehen worden sein. Während der Vernehmung erhärtete sich der Verdacht, dass eine Straftat in Zusammenhang mit ihrem Verschwinden stehen könnte. Trotz umfangreicher Such- und Ermittlungsmaßnahmen wurde die Frau bislang nicht gefunden.