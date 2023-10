Vermisste 13-Jährige gefunden: 42-Jähriger in U-Haft

Süderbrarup (dpa/lno) –

Die Polizei hat ein vermisst gemeldetes 13 Jahre altes Mädchen in der Wohnung eines 42 Jahre alten Mannes in Süderbrarup im Kreis Schleswig-Flensburg gefunden. Der 42-Jährige sei unter dem dringenden Verdacht festgenommen worden, an dem Mädchen sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft habe das Amtsgericht Flensburg wegen Fluchtgefahr einen Haftbefehl gegen den 42-Jährigen erlassen. Der Mann befindet sich den Angaben zufolge derzeit in Untersuchungshaft.

Die 13-Jährige hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen offenbar freiwillig in der Wohnung des 42-Jährigen aufgehalten. Hinweise aus der Bevölkerung hatten zur Festnahme des Mannes geführt. Die 13-Jährige lebte nach Polizeiangaben in einer Jugendeinrichtung in Kappeln. Dort wurde sie seit dem 21. September vermisst.