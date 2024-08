Vermieter-Verband: Stromkosten im Norden zu hoch

Kiel/Schwerin (dpa) – Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen hat die Politik aufgefordert, rasch eine Lösung für die erheblichen Unterschiede bei den Stromkosten in Deutschland zu finden. «Es kann nicht sein, dass die Mieterinnen und Mieter in Bundesländern wie Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern mit einem hohen Anteil an Windenergie überdurchschnittlich hohe Strompreise bezahlen müssen», erklärte Verbandsdirektor Andreas Breitner. «Wir brauchen noch vor dem Winter eine bundesländerübergreifende Regelung.»

Unter Berufung auf das Vergleichsportal Verivox verwies Breitner auf unterschiedliche Stromkosten in den Ländern. So müsse ein Haushalt in Schleswig-Holstein in der Grundversorgung derzeit im Durchschnitt 1.850 Euro im Jahr bezahlen und in Mecklenburg-Vorpommern 1.849 Euro. In Bremen sind es demnach 1.692 Euro, in Bayern 1.710 Euro und in Hessen 1.735 Euro.

Als Preistreiber gelten im Norden die Netzentgelte infolge des massiven Ausbaus erneuerbarer Energie. Es sei ungerecht, so Breitner, dass der Strompreis im Norden höher sei, weil dort sehr viel Windenergie erzeugt werde. «Die allgemeine politische Diskussion dreht sich oftmals ausschließlich um die Mieten, lässt aber die Energiekosten außer Acht. Für die Mieterinnen und Mieter macht es am Ende aber kein Unterschied, wenn die Mieten zwar niedriger als anderswo sind, dieser „Vorteil“ dann aber durch überdurchschnittlich hohe Stromkosten wieder aufgefressen wird.» Im Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen sind gemeinwohlorientierte Anbieter zusammengeschlossen, darunter viele kommunale Gesellschaften und Genossenschaften.