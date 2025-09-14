Verlorener Holzstuhl in Westerstede sorgt für Unfall

Ein vom Auto-Anhänger gefallener Holzstuhl sorgt für einen Unfall, der Verursacher meldet sich bei der Polizei. (Symbolbild) Jan Woitas/dpa

Weil ein Autofahrer bei einem Möbeltransport im Landkreis Ammerland einen Holzstuhl von seinem Anhänger verloren hat, ist es zu einem Unfall gekommen. Der 56-Jährige hatte den Verlust am Freitagabend in Westerstede zunächst nicht bemerkt und war weiter gefahren, wie die Polizei mitteilte. Am Samstag meldete sich der Mann aber bei der Polizei.

Der 56-Jährige berichtete demnach, dass er den Verlust des Stuhls erst zu Hause beim Abladen bemerkt habe. Dann habe er die gefahrene Strecke umgehend abgesucht, den Stuhl aber aufgrund der Dunkelheit nicht gefunden.

Am nächsten Morgen sei er bei Tageslicht erneut die Strecke abgefahren und habe den Stuhl zerstört am Straßenrand entdeckt, wie die Polizei weiter mitteilte. Daraus habe er geschlossen, dass es zu einem Unfall gekommen sein könnte. Deshalb sei er zur Polizeiwache gekommen.

Auto überfährt Holzstuhl

Tatsächlich hatte eine Autofahrerin das Hindernis zu spät erkannt und den Stuhl überfahren. Die Schadenshöhe am Fahrzeug beträgt nach ersten Schätzungen rund 3.000 Euro. Die Polizei hatte bereits am Freitagabend ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet und nach Zeugen gesucht.

Da sich der 56-Jährige nun gemeldet hat, zeigte sich die Polizei aber zuversichtlich, dass das Verfahren für ihn aufgrund der Gesamtumstände glimpflich ausgeht.