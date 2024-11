Verletzung im Training: Werder-Stürmer fällt monatelang aus

Bremen (dpa) –

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss für mehrere Monate auf seinen Stürmer Keke Topp verzichten. Der 20 Jahre alte Neuzugang von Schalke 04 zog sich im Training einen Riss des Syndesmosebandes im Sprunggelenk zu und muss am Freitag in Berlin operiert werden. «Wir werden mit Keke erst wieder im Februar planen können», sagte Trainer Ole Werner.

Wegen der langen Ausfallzeit des deutschen U21-Nationalspielers denken die Bremer über eine Verstärkung für den Angriff im Januar nach. «Das gilt es zu verarbeiten und zu bewerten für uns», sagte Werner, betonte am Donnerstag bei seiner Pressekonferenz zum Spiel gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) aber auch: «Wir haben trotzdem noch ein paar Stürmer. Grüll als Neuzugang hat sich auch an das Niveau angepasst. Burke macht einen ganz anderen Eintrag als in der Vorsaison. Deshalb haben wir durchaus noch Optionen.»