Oldenburg (dpa) – Die EWE Baskets Oldenburg müssen in der entscheidenden Phase der Basketball-Bundesliga für mindestens drei Monate auf ihren Center Justin Sears verzichten. Der 26 Jahre alte Amerikaner zog sich am Sonntag in den Schlussminuten des Pokal-Endspiels gegen Alba Berlin einen Achillessehnen-Anriss zu. Nach Angaben des Vereins wurde er am Mittwoch operiert. Die Oldenburger wollen in den kommenden Wochen die Playoff-Runde der Bundesliga und das Viertelfinale des EuroCups erreichen.

Mitteilung der EWE Baskets