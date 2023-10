Verletzung: Hannovers Handballer vorerst ohne Michalczik

Hannover (dpa/lni) –

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf muss in der nächsten Zeit auf seinen Rückraumspieler Marian Michalczik verzichten. Wie der Club am Dienstag mitteilte, hat sich der Spielmacher im Spiel beim HSV Hamburg (30:28) in der vergangenen Woche ein Knochenmarködem im linken Sprunggelenk zugezogen und wird seiner Mannschaft aufgrund dieser akuten Reizung vorerst nicht zur Verfügung stehen. Über die genaue Ausfalldauer wurde zunächst nichts bekannt. Wegen der Verletzung hatte der 26-Jährige schon vor einigen Tagen seine Teilnahme am aktuellen Lehrgang der Nationalmannschaft abgesagt.