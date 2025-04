Verletzter Mann auf Straße in Flensburg gefunden

Flensburg (dpa/lno) –

Ein 88 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Ostersonntag verletzt auf einer Straße in Flensburg gefunden worden. Ein zufällig vorbeikommender Rettungswagen habe den Mann auf der Straße liegen sehen und in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Im Krankenhaus sei dann festgestellt worden, dass die Verletzungen von einem Unfall stammen könnten und die Polizei sei informiert worden.

Passanten, die dem Verletzten den Angaben zufolge bis zum Eintreffen des Rettungswagens geholfen hatten, waren nicht mehr am möglichen Unfallort, als die Polizei dorthin kam. Auch ein dunkles Auto, das sich mit eingeschalteter Warnblinkanlage in der Nähe befunden habe, konnte nicht mehr angetroffen werden.

Der Verkehrsermittlungsdienst Flensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen und insbesondere die Ersthelfer sowie die Nutzer des genannten Autos werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.